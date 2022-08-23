Суд оголосив у розшук ексголову КС Тупицького в ще одній справі

Суд оголосив у розшук ексголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького за обвинуваченням у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство", повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами ДБР... Голосіївський районний суд Києва оголосив у розшук колишнього голову Конституційного Суду України в ще одному кримінальному провадженні. Також експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що це судове рішення дасть змогу правоохоронним органам України клопотати перед судом про екстрадицію обвинуваченого в Україну.

"Колишнього голову КС України обвинувачують у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК)", - уточнюється в повідомленні.

У ДБР нагадують, що Подільський районний суд міста Києва 29 липня 2022 року вже обрав стосовно ексголови КС запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі та звернув у дохід держави суму застави, внесеної за обвинуваченого.

Як повідомлялося, 25 травня слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького.

У жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва він, обіймаючи тоді посаду заступника голови КС, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Крім того, у 2018-2019 роках він давав неправдиві свідчення у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес Донецької обл.).

Тупицького обвинувачують у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК), йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.