За добу на півдні українські військові знищили 17 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу українські захисники знищили 17 осіб особового складу агресора, 7 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"У поєднанні із виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечені втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу "Бук", 1 буксованого мінометного комплексу "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на вівторок.

Протягом понеділка ворог атакував Одеську та Миколаївську область ракетами повітряного базування. Одещина - ракетою Х-59, був атакований об'єкт інфраструктури, Миколаївщина - ракетою Х-31, була направлена в район Коблево, але збита ППО над морем. Жертв і руйнувань немає.

Агресор 8 разів атакував українські позиції гелікоптерами та штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення, серед українських захисників втрат немає.

"Суттєвої поразки завдано Антонівському мосту, підтверджено вагомий ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці", - зазначають у ОК "Південь".

У Чорному морі вороже корабельне угруповання, яке складається з 1️3️ кораблів, маневрує вздовж узбережжя Криму, ховаючись у ракетно-безпечних для себе районах. До нанесення ракетних ударів по території України готові 4 ракетоносії, споряджені 28 ракетами, серед них 1 підводний.