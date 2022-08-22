На Харківщині посилено заходи безпеки, встановлено додаткові блокпости, проводяться заходи щодо виявлення ворожих ДРГ і коригувальників

Поліція не виключає, що на День Харкова та День Незалежності (23 та 24 серпня) російські окупаційні війська посилять обстріл міста та області.

"Ми для себе розуміємо, що вони не дадуть нам відсвяткувати День міста 23 серпня. Також намагатимуться завдати шкоди мирному населенню 24 серпня, коли ми святкуватимемо День незалежності нашої держави. Ми до цього готові. Спільно зі Службою безпеки України ми проводимо фільтраційні заходи по всьому місту", - цитує відділ комунікацій начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка.

За його словами, у зв'язку з можливими ворожими провокаціями 23 та 24 серпня в регіоні збільшено тривалість комендантської години, встановлено додаткові блокпости, проводиться перевірка з метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп, а також коригувальників артилерії російських окупантів. Особливу увагу правоохоронці приділятимуть тим, хто нещодавно приїхав до міста. При цьому, наголошують у поліції, силовики діятимуть виключно у рамках чинного законодавства.