США поставить Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600 протягом місяця

Армія США має намір укласти контракт на постачання 10 безпілотників-камікадзе Switchblade 600 для України протягом наступних 30 днів, повідомила прессекретар Пентагону Джессіка Максвелл американському оборонному виданню Defense News.

Як зазначається в опублікованому в понеділок повідомленні, виготовленням дронів займатиметься компанія AeroVironment.

"Привабливість баражуючих боєприпасів полягає в тому, що вони можуть одночасно забезпечувати розвідку і завдання ударів. І хоча для виявлення цілей російської артилерії можна використовувати менш досконалі безпілотники, російські війська використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб відстежити їх до своїх пілотів і завдати удару у відповідь", - йдеться у статті.

Пентагон уже відправив Україні баражуючі боєприпаси, зокрема кілька варіантів Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. За даними виробника, Switchblade 300 важить 2,5 кг, може пролетіти 10 км і перебувати у повітрі 15 хв, а Switchblade 600 вагою 54 кг може пролетіти 40 км і перебувати у повітрі 40 хв.

За словами старшого директора Центру військової та політичної могутності Фонду захисту демократії Бредлі Боумена, великі дальність польоту та корисне навантаження Switchblade 600 допомагають атакувати броньовану самохідну артилерію. "У них (зі Switchblade 300 – ІФ) одна й та сама назва, але це абсолютно різні системи з дуже різними наборами цілей — і обидві вони будуть неймовірно корисні українським силам зараз і найближчими тижнями", - сказав він.

Раніше Пентагон у повідомленні про додаткові поставки озброєння Україні на суму $775 млн уточнив, що цей пакет містить боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. одиниць переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і 1,5 тис. ракет для протитанкових ракетних комплексів TOW.

Також США мають намір передати Києву протирадіолокаційні ракети, 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, 40 колісних бронемашин з посиленим протимінним захистом MRAP, джипи Humvee, захищені системи зв'язку, вибухівку, прилади нічного бачення, тепловізори, оптичні прилади та лазерні далекоміри.