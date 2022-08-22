Події

20:28 22.08.2022

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

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Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

Мета Туреччини полягає в організації переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським для припинення збройного протистояння, заявив у понеділок турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

"Наша мета - організувати для досягнення миру переговори між президентами Путіним і Зеленським у Туреччині", - цитує Ердогана агентство "Анадолу".

Президент Туреччини додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для "встановлення міцного миру в Україні".

Минулого тижня Ердоган відвідав Україну. Після зустрічі із Зеленським він заявив, що нагадав президенту України про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із Путіним у Туреччині.

 

 

Теги: #президент #україна #зустріч #туреччина

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