Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

Мета Туреччини полягає в організації переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським для припинення збройного протистояння, заявив у понеділок турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

"Наша мета - організувати для досягнення миру переговори між президентами Путіним і Зеленським у Туреччині", - цитує Ердогана агентство "Анадолу".

Президент Туреччини додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для "встановлення міцного миру в Україні".

Минулого тижня Ердоган відвідав Україну. Після зустрічі із Зеленським він заявив, що нагадав президенту України про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із Путіним у Туреччині.