Українські ветерани становлять "кістяк" озброєних підрозділів під час відсічі агресії РФ – Стефанчук

Ветерани становлять "кістяк" військових підрозділів під час відсічі агресії Російської Федерації проти України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Історична єдність (українського народу – ІФ) стала можливою зокрема й завдяки тому, що в основі стояли ветерани, волонтери та всі, кому не байдужі доля і майбутнє України... Це та основа, яка дала змогу Збройним силам України зірвати плани ворога на бліцкриг і вже в перші місяці досягти неймовірних успіхів, і основну роль у цих успіхах відіграли ветерани, яких на початку широкомасштабної війни налічувалося майже 50 тисяч, і переважна більшість із них знову стала в стрій, і зараз вони становлять "кістяк" військових підрозділів", – сказав спікер на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок.

Він переконаний, що неоціненний досвід українських ветеранів вивчатимуть у майбутньому всі найсучасніші армії світу.

Водночас голова парламенту наголосив, що колосальну роль у забезпеченні спротиву українських військових уже восьмий рік поспіль демонструють також волонтерські організації України.

"І навряд чи існує інша країна, де так поряд і одне з одним працюють ветерани, волонтери та інші люди, які можуть зробити все – починаючи від доставки броників і закінчуючи супутником. Вони можуть зробити все, щоб наблизити нашу перемогу", – додав Стефанчук.