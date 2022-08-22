Події

14:27 22.08.2022

Українські ветерани становлять "кістяк" озброєних підрозділів під час відсічі агресії РФ – Стефанчук

1 хв читати
Українські ветерани становлять "кістяк" озброєних підрозділів під час відсічі агресії РФ – Стефанчук

Ветерани становлять "кістяк" військових підрозділів під час відсічі агресії Російської Федерації проти України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Історична єдність (українського народу – ІФ) стала можливою зокрема й завдяки тому, що в основі стояли ветерани, волонтери та всі, кому не байдужі доля і майбутнє України... Це та основа, яка дала змогу Збройним силам України зірвати плани ворога на бліцкриг і вже в перші місяці досягти неймовірних успіхів, і основну роль у цих успіхах відіграли ветерани, яких на початку широкомасштабної війни налічувалося майже 50 тисяч, і переважна більшість із них знову стала в стрій, і зараз вони становлять "кістяк" військових підрозділів", – сказав спікер на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок.

Він переконаний, що неоціненний досвід українських ветеранів вивчатимуть у майбутньому всі найсучасніші армії світу.

Водночас голова парламенту наголосив, що колосальну роль у забезпеченні спротиву українських військових уже восьмий рік поспіль демонструють також волонтерські організації України.

"І навряд чи існує інша країна, де так поряд і одне з одним працюють ветерани, волонтери та інші люди, які можуть зробити все – починаючи від доставки броників і закінчуючи супутником. Вони можуть зробити все, щоб наблизити нашу перемогу", – додав Стефанчук.

Теги: #війна #ветерани #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 22.08.2022
Військові, волонтери та біженці стануть учасниками творчого проєкту "Досвід війни: Українські голоси"

Військові, волонтери та біженці стануть учасниками творчого проєкту "Досвід війни: Українські голоси"

14:20 22.08.2022
Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний

14:18 22.08.2022
Президент Єврокомісії в день пам'яті жертв тоталітарних режимів: Путін повернув у Європу жахіття війни, український народ бореться за цінності ЄС

Президент Єврокомісії в день пам'яті жертв тоталітарних режимів: Путін повернув у Європу жахіття війни, український народ бореться за цінності ЄС

14:09 22.08.2022
Низку онлайн-послуг для ветеранів запустять із першого дня перемоги - Шмигаль

Низку онлайн-послуг для ветеранів запустять із першого дня перемоги - Шмигаль

13:47 22.08.2022
Політика стосовно ветеранів має стати основою державної політики – Зеленський

Політика стосовно ветеранів має стати основою державної політики – Зеленський

08:44 22.08.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, 723 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, 723 – поранено

19:12 21.08.2022
РФ частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях

РФ частково закрила повітряний простір у Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях

11:11 21.08.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 373 дитини, 721 – поранена

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 373 дитини, 721 – поранена

11:04 21.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

08:13 21.08.2022
За добу знищено два склади БК та дві бази росіян

За добу знищено два склади БК та дві бази росіян

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний

Президент Єврокомісії в день пам'яті жертв тоталітарних режимів: Путін повернув у Європу жахіття війни, український народ бореться за цінності ЄС

Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті "Кримської платформи"

ОСТАННЄ

Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

Президент Єврокомісії візьме участь у саміті Кримської платформи

ДБР підозрює у держзраді двох чиновниць кримінально-виконавчої служби

Україна не має інформації про загиблих і поранених в Оленівці - омбудсмен

ЄС планує проводити підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

КМДА закликала киян дотримуватися особливої обережності найближчими днями

Обсяг польської допомоги Україні за півроку перевищив 3,5 млрд євро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА