Російські окупанти обстрілювали прикордонні райони України зі ствольної артилерії та мінометів

Минулої доби, 21 серпня, російські окупанти обстрілювали прикордонні райони України із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, великокаліберної стрілецької зброї та БПЛА, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Під вогнем росіян опинилися Великописарівська, Хотінська, Білопільська громади на Сумщині, Семенівська та Городнянська територіальні громади на Чернігівщині, а також Золочівська громада Харківської області на межі із Сумщиною", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, по Золочівській громаді ствольна артилерія окупантів здійснила кілька пострілів у ніч проти 21 серпня з боку російського населеного пункту Безіменне.

У першій половині дня противник двічі обстрілював територію Білопільської громади зі 120-мм мінометів та 122-мм ствольної артилерії. Загалом пролунало 25 вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Волфіно.

Водночас Хотінську громаду росіяни обстрілювали з боку населених пунктів Гордєєвка та Ніколаєво-Дар'їно. Загалом прилетіло понад десять мін калібру 120 мм. Одночасно ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

У другій половині дня п’ять мін калібру 120 мм, випущені росіянами з району населеного пункту Чорноземний Городок, розірвалися на території Городнянської територіальної громади. Також чотири снаряди ствольної артилерії розірвалися на території Семенівської громади. Ворог вів вогонь з боку російського села Ломаківка.

Надвечір ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.