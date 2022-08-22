Події

08:59 22.08.2022

Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

1 хв читати
Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. У результаті чого сталося загоряння кафе, також відомо про влучення на територію підприємства. Попередньо постраждалих немає. Інформація про наслідки руйнувань уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що за добу неділі окупанти обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони.

У Миколаївському о 13:00 противник завдав обстрілу по околицям села Костянтинівка Первомайської громади. Влучення були на відкритих територіях. Постраждалих і руйнувань немає.

У Баштанському районі о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив у приватний сектор. У результаті спалахнула покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено близько 10-ти будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Також упродовж дня були обстри за межами населених пунктів на території Широківської ОТГ. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучення були у вже зруйновані ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської ОТГ. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Водночас у Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 22.08.2022
Російські окупанти обстрілювали прикордонні райони України зі ствольної артилерії та мінометів

Російські окупанти обстрілювали прикордонні райони України зі ствольної артилерії та мінометів

08:15 22.08.2022
Окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області

Окупанти у неділю обстріляли три ОТГ Сумської області

08:10 22.08.2022
Окупанти вбили двох цивільних осіб у Донецькій області

Окупанти вбили двох цивільних осіб у Донецькій області

08:08 22.08.2022
Українська ППО за тиждень збила над Дніпропетровщиною п'ять ворожих ракет

Українська ППО за тиждень збила над Дніпропетровщиною п'ять ворожих ракет

07:56 22.08.2022
Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

07:52 22.08.2022
У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини

У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини

07:43 22.08.2022
Росіяни завдали удару ще по одній школі в Донецькій області

Росіяни завдали удару ще по одній школі в Донецькій області

21:26 21.08.2022
У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

19:19 21.08.2022
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина

08:51 21.08.2022
Росіяни всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область

Росіяни всю ніч обстрілювали ракетами Дніпропетровську область

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, 723 – поранено

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини

ОСТАННЄ

Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

ДБР повідомило про підозру екскерівнику підприємства аміакопроводу, через дії якого Україна втратила $1,5 млн

ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

Речник ПС ЗСУ заперечує, що українські пілоти проходять у США навчання на штурмовиках А-10

Затримано розвідувальників позицій Himars на Донеччині

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок

На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА