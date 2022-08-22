Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. У результаті чого сталося загоряння кафе, також відомо про влучення на територію підприємства. Попередньо постраждалих немає. Інформація про наслідки руйнувань уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що за добу неділі окупанти обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони.

У Миколаївському о 13:00 противник завдав обстрілу по околицям села Костянтинівка Первомайської громади. Влучення були на відкритих територіях. Постраждалих і руйнувань немає.

У Баштанському районі о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив у приватний сектор. У результаті спалахнула покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено близько 10-ти будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Також упродовж дня були обстри за межами населених пунктів на території Широківської ОТГ. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучення були у вже зруйновані ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської ОТГ. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Водночас у Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.