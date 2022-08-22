Події

08:37 22.08.2022

Фахівці ДТЕК повернули електропостачання для семи тисяч сімей у зоні бойових дій

1 хв читати
Фахівці ДТЕК повернули електропостачання для семи тисяч сімей у зоні бойових дій

Минулої доби енергетики "ДТЕК" разом із Збройними силами відновили електропостачання для 7 тисяч сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях, які постійно страждають від ворожих ракет та артилерії, повідомила пресслужба компанії.

"Незважаючи на постійну небезпеку, фахівці ДТЕК "Донецькі електромережі" протягом 20 серпня повернули світло до 5 населених пунктів. Знову з електрикою 6755 сімей Криворізької, Торецької, Бахмутської та Слов'янської громад Донбасу", - зазначили у компанії.

Під обстрілом російських окупантів знаходиться південно-західна частина Дніпропетровської області. Значних руйнувань зазнають Нікопольський та Криворізький райони.

Протягом 20 серпня силами ДПЕК Дніпровські електромережі повернули електропостачання 740 сім'ям 2 населених пунктів регіону, постраждалих від обстрілу ворога.

 

 

 

Теги: #електропостачання #дтек #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 19.08.2022
Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

13:45 18.08.2022
Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

Rolls-Royce виділить 13 млн грн на відновлення амбулаторії у Сумській області

19:36 16.08.2022
У рамках обласної програми відновлення 29 родин в Ірпені отримають житло

У рамках обласної програми відновлення 29 родин в Ірпені отримають житло

14:35 15.08.2022
Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

11:36 15.08.2022
На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини знадобиться понад 7 млрд грн

На відновлення комунальної інфраструктури Луганщини знадобиться понад 7 млрд грн

12:10 13.08.2022
Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

17:22 12.08.2022
На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

На Сумщині повністю відновлено всі об'єкти критичної інфраструктури - заступник глави ОП

10:24 11.08.2022
Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

Заступник глави ОП Тимошенко повідомив про завершення спільних із Зеленським напрацювань щодо реалізації Плану відновлення та модернізації України

11:58 06.08.2022
Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

18:20 05.08.2022
Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 200 військових та 7 танків

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 373 дитини, 723 – поранено

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

У результаті нічних обстрілів окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири людини

ОСТАННЄ

Миколаїв не закриватимуть на День Незалежності, проте жителям рекомендують працювати дистанційно – голова ОВА

Російські окупанти обстрілювали прикордонні райони України зі ствольної артилерії та мінометів

ДБР повідомило про підозру екскерівнику підприємства аміакопроводу, через дії якого Україна втратила $1,5 млн

ПС ЗСУ за добу знищили російські вертоліт, 7 БПЛА та 2 крилаті ракети

Речник ПС ЗСУ заперечує, що українські пілоти проходять у США навчання на штурмовиках А-10

Затримано розвідувальників позицій Himars на Донеччині

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

Унаслідок нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок

На Луганщині війська РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, намагалися організувати танкові наступи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА