Фахівці ДТЕК повернули електропостачання для семи тисяч сімей у зоні бойових дій

Минулої доби енергетики "ДТЕК" разом із Збройними силами відновили електропостачання для 7 тисяч сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях, які постійно страждають від ворожих ракет та артилерії, повідомила пресслужба компанії.

"Незважаючи на постійну небезпеку, фахівці ДТЕК "Донецькі електромережі" протягом 20 серпня повернули світло до 5 населених пунктів. Знову з електрикою 6755 сімей Криворізької, Торецької, Бахмутської та Слов'янської громад Донбасу", - зазначили у компанії.

Під обстрілом російських окупантів знаходиться південно-західна частина Дніпропетровської області. Значних руйнувань зазнають Нікопольський та Криворізький райони.

Протягом 20 серпня силами ДПЕК Дніпровські електромережі повернули електропостачання 740 сім'ям 2 населених пунктів регіону, постраждалих від обстрілу ворога.