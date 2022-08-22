Події

08:00 22.08.2022

За добу на півдні України було знищено 20 окупантів і 11 одиниць техніки

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За добу на півдні України було знищено 20 окупантів і 11 одиниць техніки

За добу неділі українські військові на півдні України знищили 20 осіб особового складу агресора та 11 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Окупаційним військам завдано втрат у кількості 20 рашистів, 1 корпусної самохідної гармати типу "Гіацинт-С", 1 самохідної гаубиці "Мста-С", 2 пускових установок С-300, 1 радіолокаційної станції підсвічування та наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс для виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів "Небо-М", 2 буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки", - сказано в повідомленні.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

У командуванні наголосили, що напередодні святкувань в Україні окупанти наростили корабельне угруповання в Чорному морі до загальної кількості 14 одиниць, які тримаються на безпечній відстані за мисом Тарханкут.

При цьому напоготові до застосування 5 ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30 і 1 ВДК.

Також наголошується, що ракетно-артилерійські підрозділи посилили вогневий контроль та відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту.

Крім того, українські Повітряні сили завдали 2 удари по опорному пункту, скупченні живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки та Бурханівки.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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