Події

18:57 21.08.2022

Радіаційний фон в Енергодарі в нормі, але до міста доставлено 25 тис. таблеток йодиду калію

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Радіаційний фон в Енергодарі в нормі, але до міста доставлено 25 тис. таблеток йодиду калію

Велика партія із 25 тис. таблеток йодиду калію для захисту людей від радіоактивного забруднення доставлена в окупований російськими військами Енергодар Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція, повідомив мер міста Дмитро Орлов який зазначив, що фон у місті не перевищений.

"Увага! Радіаційний фон на проммайданчику і безпосередньо у місті відповідає нормі і не перевищений", - написав Орлов у Телеграм у неділю.

За його словами, те, що Запорізька АЕС знаходиться в руках військових терористів і на ядерному об'єкті регулярно відбуваються збройні провокації, змушує вживати додаткових заходів безпеки, і тому до Енергодару з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 тис. таблеток йодиду калію – препарату, здатного захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду у разі забруднення місцевості в результаті аварії на атомних реакторах. Це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі у 2019-2020 роках.

Мер міста також нагадав про дозування препарату залежно від віку людини.

"Приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно! Тільки за командою, у разі реально підтвердженої небезпеки", - наголосив він.

"Сподіваюся, що команди з прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної сім'ї, що перебуває в Енергодарі. У разі, якщо у вашій аптечці його немає (втратили, закінчився термін придатності), отримати препарат можна буде з наступної тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на людину", - додав Орлов.

Теги: #енергодар #йодид_калия

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