Сили правопорядку звільнили із захопленого терористами готелю в Моґадішо понад 100 осіб

Сили безпеки Сомалі звільнили із захопленого терористичним угрупуванням "Аш-Шабаб" готелю Hayat у столиці країни Моґадішо 106 людей, включно з жінками і дітьми, повідомляє в неділю телеканал Al Arabiya.

Кількість загиблих у результаті нападу становить не менше 12 осіб, переважно мирних жителів, стверджує телеканал.

Бойовики близького до "Аль-Каїди" угруповання "Аш-Шабаб" у п'ятницю ввечері увірвалися до готелю після підриву біля входу до будівлі двох начинених вибухівкою автомашин.

За повідомленнями місцевих журналістів, в операції зі звільнення готелю було задіяно ударні безпілотники.

Зазначається, що під час захоплення в цьому готелі перебували низка відомих у країні політиків і членів парламенту.