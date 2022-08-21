Події

18:43 21.08.2022

Сили правопорядку звільнили із захопленого терористами готелю в Моґадішо понад 100 осіб

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Сили безпеки Сомалі звільнили із захопленого терористичним угрупуванням "Аш-Шабаб" готелю Hayat у столиці країни Моґадішо 106 людей, включно з жінками і дітьми, повідомляє в неділю телеканал Al Arabiya.

Кількість загиблих у результаті нападу становить не менше 12 осіб, переважно мирних жителів, стверджує телеканал.

Бойовики близького до "Аль-Каїди" угруповання "Аш-Шабаб" у п'ятницю ввечері увірвалися до готелю після підриву біля входу до будівлі двох начинених вибухівкою автомашин.

За повідомленнями місцевих журналістів, в операції зі звільнення готелю було задіяно ударні безпілотники.

Зазначається, що під час захоплення в цьому готелі перебували низка відомих у країні політиків і членів парламенту.

Теги: #готель #порятунок #сомалі

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