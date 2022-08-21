США мають намір поставити Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur

США планують відправити в Україну високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur у майбутньому, повідомляє в неділю видання Politico з посиланням на джерело, обізнане з ходом обговорення надання Україні чергового траншу військової допомоги в розмірі $775 млн, про яке було оголошено в пятницю.

При цьому, за словами співрозмовника, снаряди Excalibur у вищезгаданий транш включені не були.

"Це дасть українцям нову високоточну зброю, за допомогою якої можна буде вражати обкопані російські позиції та командні пункти", - йдеться у повідомленні.

Цього тижня високопосадовець адміністрації заявив Politico, що США підтримують Україну, що націлюється на російські позиції в Криму та на інших окупованих територіях. "Звичайно, ми не обираємо ціль, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній території України, за визначенням є самообороною", - сказав чиновник.

За даними видання, транш на $775 млн, який надійде Україні за кілька днів до Дня незалежності, містить нові безпілотники, бронетехніку та артилерію. "Постачання вказують на те, що Вашингтон і Київ очікують запеклих боїв на землі в найближчі тижні", - пише Politico.

США вперше відправляють Україні 15 безпілотників-розвідників ScanEagle, 40 важко броньованих протимінних машин MaxxPro, керовані протитанкові ракетні комплекси TOW, 16 105-мм гаубиць і 36 тис. снарядів, а також 2 тис. снарядів для компактних протитанкових гармат ближнього бою Carl Gustaf. "США також відправляють більше високошвидкісних протирадіолокаційних ракет, націлених на російські радіолокаційні системи, що є ключовим у підриві здатності Росії виявляти нові пересування українців та контролювати свої сили", - пише видання.