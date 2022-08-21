Події

15:16 21.08.2022

РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"

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РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"

Російські окупанти збільшують кількість носіїв ракет у Чорному морі, що може свідчити про підготовку до обстрілу українських міст у День Незалежності України, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми бачимо, що вони (росіяни – ІФ-У) істотно збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, з ракетами "Калібр" їх зараз 5, зокрема є підводні. Використання "Калібрів" цієї ночі може бути певним знаком того, що вони зараз готові їх використовувати, навіть незважаючи на велику вартість і не дуже велику кількість, яка ще залишилася", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону в неділю, відповідаючи на запитання ведучого про можливе збільшення кількості обстрілів українських міст росіянами 23 і 24 серпня.

Вона закликала українців бути готовими до можливого збільшення кількості обстрілів, але при цьому не панікувати і не боятися, бути розумними і стійкими для того, щоб "зберегти себе і Україну".

Теги: #рф #день_незалежності #ракети

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