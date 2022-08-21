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12:44 21.08.2022

Збільшення комендантської години на Харківщині пов'язане із загрозою посилення провокацій з боку окупантів - ОВА

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Збільшення комендантської години на Харківщині пов'язане із загрозою посилення провокацій з боку окупантів - ОВА

У Харкові та області існує загроза посилення провокацій з боку російських окупантів найближчими днями, у зв'язку з чим і було ухвалено рішення про збільшення тривалості комендантської години.

"У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілює РФ, є загроза посилення провокацій, про які раніше повідомляли ОВА та Олег Васильович (Синєгубов, голова ОВА - ІФ). І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми маємо не давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА запровадив посилення і збільшення тривалості комендантської години", - пояснили в пресслужбі Харківської ОВА.

За її інформацією, найближчими днями також буде запроваджено комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області та міста.

Як повідомлялося, з 22 серпня в Харківській області комендантська година буде починатися о 19:00 і тривати до 7:00 наступного дня. Крім того, вона діятиме упродовж Дня Незалежності: з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Теги: #область #харків #комендантська_година

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