Події

12:09 21.08.2022

В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями дощі та грози

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В Україні очікується помірно спекотна погода, місцями дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується помірно спекотна, переважно суха погода, лише місцями в західних областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 22 серпня, у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 25-30°, на півдні та сході до 32°.

У Києві в понеділок - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського у Києві 22 серпня найвища температура вдень (36,6°) була у 2000 році, найнижча вночі (4,6°) у 1914 році.

У вівторок, 23 серпня, в Україні без опадів, тільки в Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози (переважно вдень). Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень 27-32°, у східних областях до 35°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

Станом на 08: 00 21 серпня температура води в Чорному та Азовському морях становила 24-28°, в Дніпрі за даними гідрологічного поста Києва - 23°.

Теги: #погода #прогноз

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