Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 373 дитини, 721 – поранена

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 373 дитини, понад 721 – дістали поранень, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 серпня 2022 року більше ніж 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 373 дитини загинули та понад 721 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - сказано в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

20 серпня унаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області дістали важких поранень троє дітей віком від 3 до 8 років.

Під час фіксації військових злочинів, скоєних окупантами в м. Маріуполь Донецької області, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.