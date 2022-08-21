Події

07:00 21.08.2022

За добу на півдні України було знищено 75 окупантів, 2 танки та 7 одиниць техніки

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За добу на півдні України було знищено 75 окупантів, 2 танки та 7 одиниць техніки

За добу суботи українські військові на півдні України знищили 75 осіб особового складу агресора, 2 танки та 7 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ворожі війська зменшені на 75-рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", на 2- ворожі танки Т-72 і ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - сказано в повідомленні.

У командуванні повідомляють, що ворог за підтримки трьох танків тричі намагався штурмувати з Олександрівки у напрямку Таврійського, але безуспішно.

Також 9 разів атакував штурмовою авіацією та вертольотами позиції бійців Збройних сил України вздовж лінії зіткнення.

Крім того, повідомляється, що кількість постраждалих цивільних внаслідок денного удару в суботу по Вознесенську збільшилася до 14 осіб. Усі потерпілі мають поранення середнього та тяжкого ступеня.

Водночас українські Повітряні сили завдали 5 ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніці ворога.

А ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань, за результатами яких вражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боїв.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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