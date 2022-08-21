Події

06:28 21.08.2022

Зеленський привітав Усика з перемогою: Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, боротимуться за це і обов'язково переможуть

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Зеленський привітав Усика з перемогою: Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, боротимуться за це і обов'язково переможуть

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа у Джидді (Саудівська Аравія).

"Тяжка, але така важлива і потрібна Перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, боротимуться за це і обов'язково переможуть!", - написав Зеленський у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #усик #вітання #зеленський

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