Події

19:40 20.08.2022

Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн

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Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн

Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн, заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Станом на сьогодні, російські окупанти завдали руйнування Миколаєву більш ніж на 813 млн грн. Загалом близько 250 пошкоджених комунальних об'єктів, серед яких дитсадки, школи, лікарні, заклади культури та спорту", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що загалом зафіксовано близько 1500 звернень від мешканців міста щодо пошкоджень житлових будинків.

"Сьогодні працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити людям житло та підготувати його до зими", - написав він.

Сєнкевич також повідомив, що в результаті обстрілу міста в ніч із п'ятниці на суботу ніхто не постраждав, проте близько 03:00 пошкодження отримали шість житлових будинків, в яких вибито понад 60 вікон.

"За даними військової адміністрації, російські терористи завдали удару по місту ракетами типу С-300", - зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що близько 3-ї ночі в Миколаєві чути потужні вибухи.

 

 

 

Теги: #миколаїв #руйнування #окупанти

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