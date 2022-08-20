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19:15 20.08.2022

Генпрокурор Костін поставив завдання перед правоохоронцями Одещини, зокрема забезпечення роботи "зернового коридору"

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Генпрокурор Костін поставив завдання перед правоохоронцями Одещини, зокрема забезпечення роботи "зернового коридору"

Генеральний прокурор України Андрій Костін поставив низку завдань перед правоохоронцями Одеської області через існуючі російські загрози для регіону, зокрема забезпечення роботи "зернового коридору", повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Генпрокурор поставив чіткі завдання перед правоохоронцями регіону. Серед пріоритетів - викриття державних зрадників та пособників окупантів, контрдиверсійні заходи, протидія злочинам проти основ національної безпеки. Окрему увагу він звернув на якість розслідування воєнних злочинів держави-агресора у війні проти України. Одним з ключових напрямів Андрій Костін назвав забезпечення роботи "зернового коридору". Оперативне реагування та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції - важливе завдання", - йдеться у повідомленні.

Костін під час наради з керівниками Одеської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону та правоохоронних органів назвав географію Одеської області з її транспортними комунікаціями та економічним потенціалом – привабливою метою для російського агресора

"Тому ми повинні швидко і скоординовано реагувати на кожне порушення закону, бо в умовах війни це загроза для національної та економічної безпеки держави", - зазначив генпрокурор.

Також він наголосив на необхідності своєчасної належної реакції прокурорів на всі факти незаконного використання коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури, будівництво житла вимушених переселенців та соціальні виплати для них.

"Неприпустимим є розкрадання гуманітарної допомоги, яку українці і міжнародна спільнота збирають для Збройних Сил і тих, хто найбільше постраждав від агресії", - підсумував Костін.

 

 

 

Теги: #прокуратура #завдання #одеська_область

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