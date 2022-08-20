У Києві на Хрещатику проходить виставка знищеної російської техніки
На вулиці Хрещатик у Києві проходить виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами.
"У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через 6 місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу – це нагадування всім диктаторам про те, як їхні плани може зруйнувати вільний і мужній народ", - йдеться в Twitter Міністерства оборони України.
In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022
6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion
🎥 @zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS