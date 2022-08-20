У Києві на Хрещатику проходить виставка знищеної російської техніки

На вулиці Хрещатик у Києві проходить виставка російської військової техніки, знищеної українськими військами.

"У лютому росіяни планували парад у центрі Києва. Через 6 місяців після початку широкомасштабної війни ганебний показ іржавого російського металу – це нагадування всім диктаторам про те, як їхні плани може зруйнувати вільний і мужній народ", - йдеться в Twitter Міністерства оборони України.