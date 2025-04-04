Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого дрона у житловий будинок в Харкові завершені

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок в Харкові, кількість жертв не змінилася.

"З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих. Всього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник", - йдеться в повідомленні ДСНС у Телеграм.

На місці трагедії працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи, загалом близько 100 співробітників ДСНС та 17 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського дрона по житловому багатоповерховому будинку в Харкові чотири людини загинули і 35 постраждали. Пізніше в лікарні помер 88-річний чоловік, якого було доставлено медиками у вкрай важкому стані.