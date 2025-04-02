Інтерфакс-Україна

Події

14:13 02.04.2025

У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

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У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

Рекордну кількість опадів для цього дня року було зафіксовано в Києві 1 жовтня, свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 1 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 18,1 мм, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд 1891 року для цієї дати, коли випало 14,6 мм опадів. У Києві за добу випало 43% місячної норми опадів", - повідомляють на телеграм-каналі Українського гідрометеорологічного центру у середу.

Теги: #київ #опади

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