Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в День відновлення незалежності своєї країни наголосила на необхідністі допомагати тим, хто зараз бореться за свободу і демократію, особливо Україні.

"Сьогодні ми відзначаємо День відновлення незалежності в Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація, і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи і цінність демократії. Нам всім потрібно допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - написала Каллас в Twitter.