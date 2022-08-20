Події

14:00 20.08.2022

Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

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Прем'єр Естонії в День відновлення незалежності Естонії закликала допомагати Україні

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в День відновлення незалежності своєї країни наголосила на необхідністі допомагати тим, хто зараз бореться за свободу і демократію, особливо Україні.

"Сьогодні ми відзначаємо День відновлення незалежності в Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація, і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи і цінність демократії. Нам всім потрібно допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - написала Каллас в Twitter.

 

Теги: #україна #естонія

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