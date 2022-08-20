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13:23 20.08.2022

Голова Держприкордонслужби відвідав Чернігівську область, ознайомився з укріпленням ділянок кордону з РФ і Білоруссю

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Голова Держприкордонслужби відвідав Чернігівську область, ознайомився з укріпленням ділянок кордону з РФ і Білоруссю

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко з робочою поїздкою перебував у Чернігівській області, оглянув позиції прикордонників на кордоні з РФ і Білоруссю.

Як повідомляє пресслужба відомства в Facebook, Дейнеко зазначив, що обстановка залишається напруженою, оскільки російська армія не перестає обстрілювати територію області і під загрозою не тільки українські захисники, а й мирне населення.

"Аби не допустити прохід ворога у разі спроби повторного наступу, прикордонники посилюють оборону, облаштовують інженерні загородження, будують позиції та місця для укриття. Укріплення відбувається і на кордоні з рф, і на напрямку білорусі. Разом з тим змін в діях агресора на даний час не відмічається", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #держприкордонслужба #дейнеко

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