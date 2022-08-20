У Запорізькій області ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс російських окупантів

У Запорізькій області 19 серпня українські військові знищили рідкісний радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" і чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки, повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами були спричинені втрати ворога в кількості: 17 осіб, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні у Facebook.

В українській розвідці додали, що "точне влучання за певними координатами повністю вивело з ладу техніку, що дає змогу коригувати вогонь ворожої артилерії".