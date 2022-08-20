Події

11:49 20.08.2022

ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

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ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

Українська протиповітряна оборона застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити 4 ворожі крилаті ракети "Калібр" над м.Дніпро в суботу вранці, повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.

"В районі м. Дніпра збито 4 ракети "Калібр". Нами застосовано тільки 4 ракети комплексу С300", - написав Залужний у Facebook.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько 10 години ранку в Дніпропетровській області зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

 

Теги: #зсу #дніпро #ракети #залужний

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