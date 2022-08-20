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08:34 20.08.2022

Уночі окупанти обстріляли Миколаїв, інформація про пошкодження уточнюється

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Уночі окупанти обстріляли Миколаїв, інформація про пошкодження уточнюється

У ніч проти суботи російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл Миколаєва, попередньо постраждалих немає, інформація про пошкодження з'ясовується, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00, Миколаїв укотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі в суботу вранці.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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