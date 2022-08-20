Події

08:07 20.08.2022

За добу на півдні України було знищено 17 окупантів, 5 одиниць техніки

2 хв читати
За добу на півдні України було знищено 17 окупантів, 5 одиниць техніки

За добу п'ятниці українські військові на півдні України знищили 17 людей особового складу агресора та 5 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами спричинено втрати ворога у кількості: 17 рашистів, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні в фейсбуці вночі на суботу.

Протягом дня силами у два десантно-штурмові відділення за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії окупанти намагалися покращити своє тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне – Партизанське.

У п'ятницю ввечері агресор намагався просунутись у бік Таврійського, але безуспішно і відступив.

Ворог завдав авіаударів штурмовиком і гелікоптерами у позиції вздовж лінії зіткнення, серед українських захисників втрат немає.

Противник обстріляв Марганець із важкої 152-мм артилерії, а також із "Градів" - Мирівську громаду Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлі закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків.

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів і катерів маневрує вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. До нанесення ракетних ударів по території України готові 2️ надводні ракетоносії, споряджені 1️6️ ракетами та 2️ вдк.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 19.08.2022
У пенітенціарних закладах півдня України викрито агентів РФ – СБУ

У пенітенціарних закладах півдня України викрито агентів РФ – СБУ

09:26 19.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

08:02 19.08.2022
За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

07:11 19.08.2022
За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

За добу знищено чотири склади БК та дві бази росіян, уточнюється інформація щодо вибухів у Криму та Бєлгородській обл. РФ

07:29 18.08.2022
За добу українські військові знищили 29 окупантів, 6 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 29 окупантів, 6 одиниць техніки

09:55 17.08.2022
В Україні ліквідовано вже понад 44 тис. окупантів - Генштаб

В Україні ліквідовано вже понад 44 тис. окупантів - Генштаб

07:30 17.08.2022
За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 15 окупантів, 7 одиниць техніки

18:22 16.08.2022
Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

07:25 16.08.2022
За добу на південному напрямку знищено 23 російські окупанти, 8 одиниць техніки та пункт постачання боєприпасів

За добу на південному напрямку знищено 23 російські окупанти, 8 одиниць техніки та пункт постачання боєприпасів

09:32 15.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 12 танків, 5 артсистем та гелікоптер

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 12 танків, 5 артсистем та гелікоптер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей

Над селищем Заозерне в передмісті Євпаторії чутні вибухи - Чубаров

За минулу добу РФ втратила в Україні 200 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 363 дитини, 718 – поранено

ОСТАННЄ

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба

Українські військові збили російський БПЛА - ПС ЗСУ

ЗСУ застосували лише 4 ракети комплексу С300, щоб збити ворожі "Калібри" над м. Дніпро - Залужний

Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей

Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

Українська ППО збила 4 російські ракети над Дніпропетровською областю - голова ОВА

У БАХЧИСАРАЇ В КРИМУ ЧУТИ ВИБУХИ, ПИШУТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ МІСЦЕВІ TELEGRAM-КАНАЛИ

Вибухи в Дніпрі - робота ППО, повідомили в повітряному командуванні "Схід"

Над селищем Заозерне в передмісті Євпаторії чутні вибухи - Чубаров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА