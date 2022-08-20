За добу на півдні України було знищено 17 окупантів, 5 одиниць техніки

За добу п'ятниці українські військові на півдні України знищили 17 людей особового складу агресора та 5 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами спричинено втрати ворога у кількості: 17 рашистів, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні в фейсбуці вночі на суботу.

Протягом дня силами у два десантно-штурмові відділення за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії окупанти намагалися покращити своє тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне – Партизанське.

У п'ятницю ввечері агресор намагався просунутись у бік Таврійського, але безуспішно і відступив.

Ворог завдав авіаударів штурмовиком і гелікоптерами у позиції вздовж лінії зіткнення, серед українських захисників втрат немає.

Противник обстріляв Марганець із важкої 152-мм артилерії, а також із "Градів" - Мирівську громаду Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлі закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків.

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів і катерів маневрує вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. До нанесення ракетних ударів по території України готові 2️ надводні ракетоносії, споряджені 1️6️ ракетами та 2️ вдк.