Окупанти не знижують інтенсивності обстрілів Харківщини, поліція фіксує пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів

Минулої доби російські окупаційні війська не знижували інтенсивності обстрілів ракетами та артилерією житлових кварталів і цивільної інфраструктури Харкова та низки населених пунктів області, серед яких Золочів, П'ятигорське, Лужок, Циркуни та Андріївка, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали всі факти пошкоджень приміщень та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали багатоквартирні та приватні будинки, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури, навчальний заклад та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1240 машин. Завдяки інформації від населення до відділень поліції доставлено 12 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.