США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

Пентагон у п'ятницю оголосив про додаткові поставки озброєння Україні на суму в $775 млн, повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопоставленого представника американського Міноборони.

Зокрема, новий пакет допомоги містить боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. одиниць переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та 1,5 тис. ракет для протитанкових ракетних комплексів TOW.

Також США мають намір передати Україні протирадіолокаційні ракети, 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, 40 колісних бронемашин із посиленим протимінним захистом MRAP, джипи Humvee.

До пакета допомоги входять захищені системи зв'язку, вибухівка, прилади нічного бачення, тепловізори, оптичні прилади та лазерні далекоміри.

CNN зазначає, що таким чином з урахуванням нинішнього пакета допомоги адміністрація США з серпня 2021 року виділила Україні 19 траншів військової допомоги на суму понад $10 млрд.