Події

17:19 19.08.2022

У Голосіївському парку Києва встановили 13 бетбоксів для кажанів

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У Голосіївському парку Києва встановили 13 бетбоксів для кажанів

У Голосіївському парку ім. М. Рильського в Києві встановили 13 бетбоксів (будиночків) для кажанів, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Голосіївському парку імені М. Рильського встановили 13 будиночків для кажанів. Зазвичай місцями проживання кажанів є дупла та порожнини всередині дерев", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом у Києві заплановано встановити 50 бетбоксів у зелених зонах столиці. "Вони вже з'явилися у парку Партизанської слави, парку "Нивки", на територіях київських лісопаркових господарств", - наголошують у КМДА.

Там додають, що бетбокси закріплюють на деревах на висоті близько 3 м за допомогою спеціального дроту і брусків, що не пошкоджують кору рослин.

 

Теги: #київ #кажан

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