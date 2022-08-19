Придбаний супутник залишиться у власності України до кінця працездатності, ним користуватиметься ГУР – Фонд Притули

Супутник ICEYE, придбаний Благодійним Фондом Сергія Притули, застрахований, перебуватиме у власності України навіть після завершення контрактного терміну доступу до бази даних сузір'я SAR-супутників компанії ICEYE, а користуватися ним буде Головне управління розвідки (ГУР), повідомляється у пресрелізі Фонду, оприлюдненому у п'ятницю.

"Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну… Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані", - йдеться у повідомленні.

За даними Фонду, "користуватися супутником буде Головне управління розвідки. Тепер м’яч на їхньому полі. Зараз у відомстві триває бюрократичний процес оформлення документів, щоб вони могли отримувати ці знімки і використовувати їх", - наголошується в пресрелізі.

Згідно з договором, супутник застрахований. "Якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник", - наголошують у Фонді Притули.

У повідомленні зазначено, що нині іноземні партнери справді постачають Україну супутниковими знімками, але із затримкою, а завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передання даних із моменту знімку до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до декількох годин.

У повідомленні наголошується, що на відміну від оптичних супутників, які можуть працювати тільки вдень і за чистого неба, SAR (Радарний супутник) "підсвічує" поверхню землі власними радіохвилями, тому для зйомки не важливі перешкоди, ніч, хмари, дощ, туман, задимленість. Володіння таким супутником дає змогу Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та в режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, що допомагає українським військовим краще планувати операції.

"Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних. Роздільна здатність - від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів. Маріуполь, наприклад, має площу близько 166 кв. км… На отриманих з супутника даних можна розрізняти замасковані об'єкти або відрізняти муляжі від реальної техніки, вирізняти окремі штучні об’єкти в навколишньому ландшафті, наприклад техніку чи укриття, замасковані в лісі", - йдеться у пресрелізі.

Керівник фонду Сергій Притула назвав укладений договір "серйозним кроком у забезпеченні критичних потреб українського уряду в даних спостереження та суттєвою допомогою нашим Збройним силам". Він подякував підприємцю в галузі космічних та IT-технологій, засновнику EOS Data Analytics, меценату Максу Полякову за співучасть у проєкті.

"Завдяки купівлі супутника ICEYE українські супутникові можливості посилюються: у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 наша країна отримує перевагу в аналітиці космічних даних. Таке поєднання технологічних засобів із можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, а й відновлення економіки після Перемоги", – зазначив Поляков.

Як повідомлялося, у четвер Притула повідомив, що заощаджені в межах акції "Народний Байрактар" кошти (понад 600 млн грн) було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.

Акція "Народний Байрактар" – збір коштів, ініційований українськими волонтерами 22 червня 2022 року та націлений на купівлю трьох БПЛА Bayraktar TB2. Необхідну для цього суму (близько 500 млн грн) вдалося зібрати за три дні. Увечері 24 червня вона вже досягла 600 млн грн, чого вистачило б на купівлю чотирьох Bayraktar TB2, проте компанія-виробник безпілотників Baykar заявила, що оплату за БПЛА не прийматиме і передасть їх Україні безоплатно.