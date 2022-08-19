Події

14:06 19.08.2022

За кордоном залишаються понад 22 тис. українських учителів - МОН

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За кордоном залишаються понад 22 тис. українських учителів - МОН

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном залишаються понад 22 тис. українських вчителів.

"У нас педагогів, яких ми враховуємо, котрі виїхали за кордон, за закладами загальної середньої освіти, - трохи більше ніж 22 тис.", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону у п'ятницю вдень.

Водночас міністр наголосив, що на сьогодні системі освіти вистачає вчителів, зважаючи на те, що 1300 шкіл перебувають в окупації, а частина вчителів перемістилася на підконтрольну уряду України територію.

Теги: #вчителі #закордон

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