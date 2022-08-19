Події

12:09 19.08.2022

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

1 хв читати
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України припускає, що російські окупанти в День Незалежності - 24 серпня - можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками "Азовсталі", які перебувають у полоні.

"На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі". З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії… За одним із можливих сценаріїв рашистів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару", - повідомило ГУР Міноборони в телеграмі в п'ятницю.

ГУР розповіло, що на сцені філармонії монтують залізні клітини, в яких перебуватимуть українські захисники, а також зводять декілька нових тимчасових споруд поряд із приміщенням. За інформацією ГУР, для надання "легітимності" цій акції окупанти готують спеціально навчених "свідків" та завозять представників російських ЗМІ.

"У разі реалізації такого сценарію, рашисти спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну", - переконані в ГУР.

Теги: #азовсталь #гур #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 19.08.2022
Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

14:41 18.08.2022
Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

Нардеп Ар'єв зареєстрував петицію до світової спільноти про порятунок полонених захисників Маріуполя

14:27 18.08.2022
Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

Біля Палацу Потоцьких у Львові, де має відбутися зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, відбувається мітинг на підтримку захисників "Азовсталі"

13:45 17.08.2022
Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій, прогнозують у ГУР

Найближчим часом на фронті можна очікувати гострих подій, прогнозують у ГУР

15:57 12.08.2022
Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

Сили безпеки та оборони України закликають цивілізований світ не допустити судилища над українськими захисниками в Маріуполі

10:22 12.08.2022
Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

09:35 09.08.2022
Родичі захисників "Азовсталі" звернулися до Зеленського із проханням завадити провести фейковий трибунал бійців полку "Азов"

Родичі захисників "Азовсталі" звернулися до Зеленського із проханням завадити провести фейковий трибунал бійців полку "Азов"

12:21 07.08.2022
Теракт в Оленівці був російською спецоперацією проти поставок Україні зброї – ГУР

Теракт в Оленівці був російською спецоперацією проти поставок Україні зброї – ГУР

15:55 05.08.2022
Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

16:06 30.07.2022
Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

Генсек НАТО візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 10 танків і 69 одиниць автотехніки

ОСТАННЄ

Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 тис. громадян

Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

Суд скасував арешт майна та капіталу ТОВ "Карпатнафтохім"

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Семеро людей загинули під час бурі в Австрії та Італії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА