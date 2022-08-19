Події

10:08 19.08.2022

Адміністрація Байдена готує Україні близько $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки – ЗМІ

1 хв читати
Адміністрація Байдена готує Україні близько $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки – ЗМІ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько $800 млн і може оголосити про це вже в п'ятницю, пише Reuters із посиланням на три власні обізнані джерела.

Джерела повідомили Reuters, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення видатків, які дозволяють президентові санкціонувати передачу надлишкової зброї з запасів США.

Джерела, які говорять на умовах анонімності, сказали, що оголошення може бути зроблено наступного тижня, попередивши, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як їх буде оголошено.

Білий дім, у свою чергу, відмовився від коментарів.

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 19.08.2022
Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

Естонія приєднується до програми підготовки українських військових у Великій Британії

07:45 19.08.2022
США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

США закликали надати МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

07:18 19.08.2022
Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

Держдеп: Конгрес США проти ініціативи визнання РФ "спонсором тероризму"

21:10 18.08.2022
Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

20:23 18.08.2022
Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

Генсек ООН ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії в Оленівці

19:35 18.08.2022
Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

Зеленський закликав Гутерреша задіяти всі механізми ООН для повернення українських полонених

18:16 18.08.2022
Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

Єврокомісія надасть ПРООН $21 млн для розчищення завалів і відновлення критичної інфраструктури в Україні

18:09 18.08.2022
Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

10:07 18.08.2022
Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

Fitch підвищило рейтинг України до "СС" після завершення операції з відтермінування виплат

21:21 17.08.2022
Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону

Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

СБУ викрила спробу ФСБ встановити "жучки" у Раді

Генсек НАТО візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція

Отримано нові підтвердження про підготовку теракту на ЗАЕС - ГУР

ОСТАННЄ

Влада Львова вирішила перепоховати останки радянських військових із Марсового поля

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З початку серпня з Донеччини евакуйовано понад 7 тис. громадян

Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Прогноз погоди на вихідні 20–21 серпня: спека трохи спаде, місцями дощі

Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР

Суд скасував арешт майна та капіталу ТОВ "Карпатнафтохім"

Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з головою оборонного відомства Великої Британії

Семеро людей загинули під час бурі в Австрії та Італії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА