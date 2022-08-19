Адміністрація Байдена готує Україні близько $800 млн додаткової допомоги у сфері безпеки – ЗМІ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько $800 млн і може оголосити про це вже в п'ятницю, пише Reuters із посиланням на три власні обізнані джерела.

Джерела повідомили Reuters, що Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення видатків, які дозволяють президентові санкціонувати передачу надлишкової зброї з запасів США.

Джерела, які говорять на умовах анонімності, сказали, що оголошення може бути зроблено наступного тижня, попередивши, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як їх буде оголошено.

Білий дім, у свою чергу, відмовився від коментарів.