Події

08:17 19.08.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 10 мирних жителів було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко

"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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