Події

08:02 19.08.2022

За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

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За добу знищено 73 окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів

За минулу добу в зоні Операційного командування "Південь" знищено 73 російські окупанти, 13 одиниць техніки та склад боєприпасів. ЗСУ нанесено 4 авіаудари, в полон взято двох окупантів.

Протягом доби наші підрозділи проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами", – йдеться у зведенні в ніч проти п'ятниці на сторінці у фейсбуці.

Наголошується, що у відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення у напрямку Олександрівка – Станіслав. Удачі не мав. Із втратами відійшов.

Загалом ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ та населені пункти уздовж лінії зіткнення авіацією. Крім того, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по Миколаївщині. У Галициновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільного. У самому Миколаєві вкотре атаковано об'єкти портової інфраструктури. Без людських втрат.

"Українською авіацією завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. Зокрема і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст", - йдеться у зведенні.

В ОК зазначили, що за підтвердженими даними втрати ворога становлять 73 рашисти, 3 танки, 4 пускові установки та 1 радіолокаційна станція до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Корабельне угруповання ворожого флоту у Чорному морі – без суттєвих змін. Напоготові перебувають 2 надводні ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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