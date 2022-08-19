У результаті ракетних ударів по Харкову в п'ятницю одна людина загинула

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ'янському (1) та Салтівському (1) районах Харкова", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У ніч на п'ятницю російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Основ’янському, Київському та Немишлянському районам Харкова. В результаті, за попередніми даними, у Київському районі одна людина загинула. Було зруйновано та пошкоджено триповерховий корпус одного з внз, ангарну будівлю та приватні житлові будинки. Підрозділи ДСНС залучалися для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 кв.м. у Основ'янському районі Харкова.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та тричі для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.