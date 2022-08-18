Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррешем висловив упевненість у тому, що війна між Україною та РФ закінчиться за столом переговорів.

"Основною точкою концентрації тристоронніх переговорів із президентом України та генсеком ООН було питання того, як ми можемо закінчити війну. Місяць тому, як ви знаєте, ми – ООН, Україна, Росія та Туреччина, продемонстрували історичний приклад спільної роботи. Не лише Україна, але і весь світ почав відчувати позитивні наслідки Стамбульської угоди, яка уможливила безпечний експорт зерна на світові ринки через Чорне море", - сказав Ердоган на брифінгу за підсумками переговорів із Зеленським та Гутеррешем у Львові.

При цьому він нагадав, що з 1 серпня, коли угода набула чинності, із портів Одеської області вийшло 25 суден та поставлено близько 625 тисяч тонн українського зерна. "У рамках сьогоднішньої зустрічі ми обговорювали, як сьогодні можна збільшити дію чинного механізму. Ми розглянули можливість конвертування позитивної атмосфери Стамбульських домовленостей у сталий світ", - сказав глава Туреччини.

"Я вірю, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів. Головна проблема полягає в тому, щоб визначити найкоротший шлях, який приведе до столу переговорів", - зазначив Ердоган, додавши, що з ним згоден як український президент, так і генеральний секретар ООН.

Він також заявив, що міжнародна спільнота має взяти на себе більше відповідальності, щоб реанімувати дипломатичний процес.

При цьому, за словами Ердогана, Туреччина готова бути медіатором переговорів між Україною та РФ.

Турецький лідер також висловив упевненість, що відновити переговори між РФ та Україною на високому рівні можна на основі параметрів Стамбульських домовленостей, зафіксованих у березні 2022 року в Стамбулі. Ердоган укотре висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття від свого імені та імені всього турецького народу у зв'язку із ракетним обстрілом Харкова 17 серпня.