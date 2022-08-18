Бєлгородський губернатор повідомляє про пожежу на складі боєприпасів у Валуйському міському окрузі

Склад із боєприпасами горить поблизу села Тимонове Валуйського міського округу, повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

У своєму телеграм-каналі він написав, що за останніми даними, постраждалих і жертв немає, а голова округу вивозить мешканців сіл Тимонове й Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється

Раніше повідомлялося, що 27 квітня горів склад боєприпасів у селі Стара Нелідівка, що у прикордонному з Україною Бєлгородському районі Бєлгородської області. Постраждалих серед мирного населення, а також пошкоджень житлових будівель і будинків не було.