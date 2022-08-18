Події

19:21 18.08.2022

Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

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Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що в Європейському Союзі ухвалять рішення про заборону видачі віз громадянам Росії.

"Я сподіваюся, що парламенти європейських країн, Європейського союзу зроблять свій внесок у те, щоб закрити росіянам можливість насолоджуватися європейськими цивілізаційними благами та залишити їх… у тій країні, яку вони для себе збудували. Вони хотіли СРСР, хай вони там живуть, повертаються туди. Я думаю, що це буде справедливо", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у четвер.

Він також зазначив, що знаходить розуміння своїх європейських колег із цього питання.

 

 

Теги: #рада #візи #єс

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