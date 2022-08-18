Стефанчук сподівається, що в ЄС заборонять видавати візи росіянам

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що в Європейському Союзі ухвалять рішення про заборону видачі віз громадянам Росії.

"Я сподіваюся, що парламенти європейських країн, Європейського союзу зроблять свій внесок у те, щоб закрити росіянам можливість насолоджуватися європейськими цивілізаційними благами та залишити їх… у тій країні, яку вони для себе збудували. Вони хотіли СРСР, хай вони там живуть, повертаються туди. Я думаю, що це буде справедливо", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у четвер.

Він також зазначив, що знаходить розуміння своїх європейських колег із цього питання.