Події

17:27 18.08.2022

"Київпастранс" отримав 19 автобусів від Німеччини - Кличко

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"Київпастранс" отримав 19 автобусів від Німеччини - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам української столиці 19 автобусів і три сміттєвози, отримані від німецьких партнерів, повідомляється на сайті міського голови в четвер.

"Київ отримав і передає сьогодні комунальному підприємству "Київпастранс" 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств із чотирьох німецьких міст – Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, шість довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист". Уже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці", – сказав Кличко.

Усі автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes і Setra перебувають у чудовому стані й нещодавно працювали на вулицях німецьких міст.

"Також ми сьогодні передаємо КП "Київкомунсервіс" три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берліна", - розповів міський голова.

Він подякував усім партнерам України та Києва за допомогу. "Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її жителів. І ми робимо все для цього", – додав Кличко.

Теги: #київ #німеччина #автобуси

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