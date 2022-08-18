Так званого міністра освіти Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру в держзраді так званому міністру освіти Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади і псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.