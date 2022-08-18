Події

15:23 18.08.2022

Так званого міністра освіти Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді

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Так званого міністра освіти Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру в держзраді так званому міністру освіти Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади і псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

 

Теги: #педагоги #маріуполь #держзрада

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