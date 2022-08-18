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15:07 18.08.2022

Заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України – Притула

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Заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України – Притула

Український волонтер Сергій Притула, творець однойменного благодійного фонду в четвер повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний Байрактар" кошти (понад 600 млн грн) було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.

"Українці, ви – космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед", - сказав Притула у відеозверненні у четвер.

За його словами, завдяки цьому українська армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допомагатимуть в оперативному плануванні військових операцій.

"Бавовни ("хлопка", вибухів – ІФ) буде багато", - наголосив волонтер.

Він також висловив подяку міністру оборони України Олексію Резнікову, голові Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову (відомству якого і було надано доступ до супутника), засновнику EOS DATA Analytics Максу Полякову, завдяки якому волонтери змогли здійснити зазначену операцію "тихо, швидко і компетентно", а також усім, хто причетний до збору коштів у рамках акції "Народний Байрактар".

Акція "Народний Байрактар" – збір коштів, ініційований українськими волонтерами 22 червня 2022 року та націлений на купівлю трьох БПЛА Bayraktar TB2. Необхідну для цього суму (близько 500 млн грн) вдалося зібрати за три дні. Увечері 24 червня вона вже досягла 600 млн грн, чого вистачило б на купівлю чотирьох Bayraktar TB2, проте компанія-виробник безпілотників Baykar заявила, що оплату за БПЛА не прийматиме і передасть їх Україні безоплатно.

Теги: #супутник #притула

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