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11:45 18.08.2022

Створено інтерактивну карту дерусифікованих вулиць України – "ЛУН Місто"

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Створено інтерактивну карту дерусифікованих вулиць України – "ЛУН Місто"

Команда проєкту міських досліджень "ЛУН Місто" склала інтерактивну карту дерусифікованих вулиць України, повідомила пресслужба проєкту.

Як повідомила куратор проєкту міських досліджень "ЛУН Місто" Анна Денисенко, щоб зібрати статистику перейменувань та запустити інтерактивну карту дерусифікації, команда "ЛУН Місто" опрацювала понад 1 700 топонімів - у великих містах типу Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Івано-Франківська, а також у містах, містечках, селах.

"Героїв Маріуполя, Миру, Бандери, Героїв України, Петлюри, Стуса - це назви, які найчастіше дають вулицям, провулкам, проспектам України після 24 лютого 2022 року. Найчастіше вулиці сьогодні називають на честь українського астронавта Леоніда Каденюка. Його ім'я дають під час перейменування вулиць радянського космонавта Гагаріна", - повідомила Денисенко.

З'явилася в Україні й вулиця названа на ім'я друга України, прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Розташована у Новомосковську, перетинається з вулицею Волонтерською.

Загалом серед трендів лідирують перейменування на честь міст-героїв та полеглих героїв російсько-української війни; на честь місцевих видатних діячів; повернення історичних назв, а також давати назви, що характеризують місцевість, її ландшафт або рослинність (Вишнева, Затишна, Калинова, Садова, Яблунева).

"Загалом нині у рази менше назв-штампів, які повторювали у всіх регіонах. Нові топоніми найчастіше відображають історію місцевості", - повідомила Денисенко.

Посилання на інтерактивну карту дерусифікованих вулиць від "ЛУН Місто" 

Теги: #лун #дерусифікація #інтерактивна_карта

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