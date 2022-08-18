Президент Туреччини Ердоган відбув до України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер відбув до України з візитом, повідомляє агентство Anadolu.

"В аеропорту Есенбогу главу держави проводили віцепрезидент Фуат Октай, заступник губернатора Анкари Абдуллах Долек та інші офіційні особи", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час поїздки Ердогана супроводжуватимуть голова турецької дипломатії Мевлют Чавушоглу, міністр нацоборони Хулусі Акар, голова Національної розвідувальної організації (MIT) Туреччини Хакан Фідан, голова Управління оборонпрому при Адміністрації президента Ісмаїл Демір, офіційний представник правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Омер Челік та деякі інші члени турецького уряду.

До складу турецької делегації також входить генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар.

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш у четвер проведе тристоронню зустріч із президентами Туреччини та України у Львові.