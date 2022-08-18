Події

10:37 18.08.2022

Генсек ООН Гутерреш після зустрічі з президентами України і Туреччини відвідає один із українських портів

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Генсек ООН Гутерреш після зустрічі з президентами України і Туреччини відвідає один із українських портів

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у четвер у Львові проведе зустріч із президентами України і Туреччини, після чого наступного дня відвідає один із трьох українських портів.

Як повідомив заступник представника генсека Фархан Хак, під час зустрічі з главами української і турецької держав Гутерреш обговорюватиме можливості для деескалації війни.

Крім того, генсек ООН планує порушити питання пересування суден з українських портів у Чорне море, експорту продовольства та зерна, а також ситуації навколо Запорізької АЕС.

Як повідомляється на сайті ООН, потім Гутерреш відвідає один із трьох українських портів, задіяних у межах Чорноморської ініціативи щодо зерна.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик раніше повідомив, що Гутерреш вирушить до Одеси, де відвідає місцевий порт, задіяний у межах Чорноморської ініціативи щодо зерна. Він додав, що в ООН очікують і двосторонньої зустрічі генсека з президентом України Володимиром Зеленським.

"До свого повернення до Нью-Йорку Антоніу Гутерреш зробить зупинку в Стамбулі та побуває в Спільному координаційному центрі, який сприяє реалізації Чорноморської ініціативи", - повідомляє пресслужба ООН.

Теги: #оон #візит #гутерреш

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