СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації виявили склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань Києва.

"Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них. Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону", - повідомляє пресслужба СБУ.

За даними пресслужби Офісу генерального прокурора, під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9 500 набоїв до них.

"За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Зброю та боєприпаси було вилучено правоохоронцями та відправлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.